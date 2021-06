नई दिल्ली। राहुल गांधी के करीबी के बुधवार को अचानक भाजपा में शामिल होने से दिग्गज नेता भी स्तब्ध है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जितिन प्रसाद से सवाल किया कि क्‍या उन्‍हें से मिलेगा 'प्रसाद' या यूपी चुनाव के लिए फंसाया गया। हालांकि जितिन प्रसाद ने उन्हें इस बात का शालिनता के साथ जवाब दिया।

कपिल सिब्‍बल ने ट्वीट पहले लिखा है- जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद उन्‍होंने लिखा, 'सवाल यह उठता है कि क्‍या उन्‍हें बीजेपी की ओर से 'प्रसाद' मिलेगा या उन्‍हें बस यूपी चुनाव के लिए फंसाया गया है? ऐसे मामलों में अगर विचाधारा मायने नहीं रखती तो बदलाव आसान होता है।'

Jitin Prasada Joins BJP The question is will he get “ prasada “ from BJP or is he just a ‘catch’ for UP elections ? In such deals if ‘ideology’ doesn’t matter changeover is easy

इस पर जितिन प्रसाद ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहा है, ऐसे में उनके लिए यह फैसला आसान नहीं था।

I won't make a comment, everyone is free to criticise. Those who have a small mindset, remain small. I'll receive everyone's criticism as 'prasad'. I believe that my decision is right & in country's interest: BJP leader Jitin Prasada, on MP Congress' tweet that was deleted later pic.twitter.com/FHMFTnPHLB