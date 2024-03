जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन को दिया दो टूक जवाब, आतंकवाद पर भी की सख्त टिप्पणी

Railway employees pushed the train to the station : अमेठी जिले के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन (Nihalgarh railway station) के पास शुक्रवार को एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जब रेल पटरी का निरीक्षण करने आए अधिकारियों की डीपीसी ट्रेन (DPC train) अचानक खराब हो गई और 'शंटिंग' इंजन नहीं होने के कारण रेल कर्मचारियों को धक्का लगाकर उसे लूप लाइन पर ले जाना पड़ा। इस घटना को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।