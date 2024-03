Arvind Kejriwal news in hindi : दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। वरिष्ठ पार्टी नेता आतिशी ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली में पार्टी का कार्यालय सभी ओर से सील कर दिया गया है। पार्टी निर्वाचन आयोग को इस मामले की शिकायत करेगी।

आतिशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यालय को सील करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान द्वारा दिए गए समान अवसरों के खिलाफ है।

दिल्ली की मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को कैसे बंद किया जा सकता है? यह भारतीय संविधान में दिए समान अवसर के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए निर्वाचन आयोग से वक्त मांग रहे हैं।

.@AamAadmiParty has sought an urgent appointment with the Election Commission, to ensure a level playing field in the Lok Sabha elections.



Despite the representation made yesterday, today @AamAadmiParty office was sealed. Lok Sabha candidates and party leaders could not come to… pic.twitter.com/cqb6V8QTSM