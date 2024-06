MP : युवती का शव टुकड़ों में मिलने की गुत्थी में गोदना अहम सुराग, 10,000 रुपए का इनाम

The world is losing billions of dollars due to digital divide : दुनिया को प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर अंतर से हर साल अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है तथा कृत्रिम मेधा (AI) इस समस्या को और भी बड़ा बना सकती है। एक अध्ययन में यह बात कही गई है। अध्ययन में उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अंतर को पाटने की जरूरत पर प्रकाश डाला गया है।