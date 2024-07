यमन में भारतीय नर्स को सुनाई मौत की सजा, राष्ट्रपति के पास पहुंचा मामला

Imran Khan may contest for the post of Chancellor of Oxford University : ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त इमरान खान ब्रिटेन स्थित अपने संस्थान के चांसलर पद के लिए जेल से ही ऑनलाइन नामांकन करके चुनाव लड़ सकते हैं। यह जानकारी उनके करीबी सहयोगी और मीडिया की खबरों से मिली। खान कई मामलों में गिरफ़्तार किए जाने के बाद अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। कुछ मामलों के लिए दोषी भी ठहराया गया है।