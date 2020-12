भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, ब्रह्मोस की एंटीशिप वर्जन का सफल परीक्षण

ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा रूस की कंपनी एनपीओएम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।

ब्रह्मोस ने युद्धपोतों को ध्वस्त करने और जमीन पर लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर तीनों सेनाओं के लिए उपयोगी हथियार के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

#Brahmos Supersonic Cruise Missile in Anti-Ship mode was successfully test fired by #IndianNavy today against a decommissioned ship. The missile performed highly complex manoeuvres and hit the bull's eye of the target. #AtmaNirbharBharat https://t.co/vbN7g7L82E