रविवार, 12 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. india heatwave alert weather update april rainfall imd warning
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 12 अप्रैल 2026 (11:50 IST)

बढ़ेगी गर्मी, कई राज्यों में लू का अलर्ट, किन राज्यों में बारिश का अलर्ट?

heat
Weather Update 12 April : देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पश्चिम बंगाल, गुजरात और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी दी गई है।
 
IMD के अनुसार, अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य एवं पूर्वी भारत में कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि होने की संभावना नहीं है। इस सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 6-8 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी एवं मध्य भारत में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। 
 
छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 14 से 17 अप्रैल के दौरान लू (हीट वेव) चलने की बहुत संभावना है। ओडिशा में 13 से 14 अप्रैल तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में 16 और 17 अप्रैल को लू की स्थिति बनने की आशंका है। गांगेय पश्चिम बंगाल में 14 से 17 अप्रैल तक, गुजरात क्षेत्र में 12 से 17 अप्रैल तक और झारखंड में 14 से 17 अप्रैल तक गर्मी और उमस भरी स्थिति रहने की संभावना है।
 

मध्यप्रदेश में बढ़ी गर्मी

मध्यप्रदेश में बादल छंटते ही गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। इंदौर में शनिवार को पारा 37.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रतलाम और खरगोन में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया। राज्य में कई स्थानों पर इस बार अप्रैल में अब तक आंधी, बारिश और ओले गिरे हैं। उज्जैन में 35.5 और भोपाल में 34.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 
 

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

असम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी-तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
 
असम और मेघालय में 11 से 14 अप्रैल के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 से 15 अप्रैल तक बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज-चमक और तेज हवाओं (30-50 किमी/घंटा) के साथ बारिश हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डीजल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, तेल कंपनियों को लगेगा झटका, जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी?

डीजल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, तेल कंपनियों को लगेगा झटका, जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी?Central Government's big Decision : केंद्र सरकार ने शनिवार को डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात शुल्क (Export Duty) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दी है। वहीं ATF (विमान ईंधन) इस पर लेवी 29.5 रुपए से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के एक्सपोर्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे इसका कारोबार प्रभावित नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश के अंदर पेट्रोल का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- हमें पता है कहां हैं बारूदी सुरंग, होर्मुज को किया जा रहा साफ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- हमें पता है कहां हैं बारूदी सुरंग, होर्मुज को किया जा रहा साफBig Statement by US President Trump : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार को ईरान से जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि बारूदी सुरंगें कहां हैं? ट्रंप ने कहा अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन माइन हटाने वाले इक्विपमेंट हैं और उन्हें यह पूरी जानकारी है कि सुरंगें कहां लगाई गई हैं? ट्रंप के इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

हॉर्मुज की हत्यारी माइन्स, जानिए समुद्री Mines कैसे काम करती हैं और क्यों हैं ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा?

हॉर्मुज की हत्यारी माइन्स, जानिए समुद्री Mines कैसे काम करती हैं और क्यों हैं ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा?Naval Mines Strait of Hormuz: समुद्र की विशाल लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां बिना किसी आहट के मौत तैरती रहती है। इन्हें हम 'नेवल माइन्स' (Naval Mines) या समुद्री बारूदी सुरंगें कहते हैं। हाल ही में, विशेषकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे रणनीतिक जलमार्गों में तनाव के दौरान, नेवल माइन्स की चर्चा वैश्विक सुरक्षा के केंद्र में है।

एक और भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज, 20000 टन LPG से लदा है टैंकर, जानिए कब आएगा भारत?

एक और भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज, 20000 टन LPG से लदा है टैंकर, जानिए कब आएगा भारत?Indian LPG ship have crossed Strait of Hormuz : अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के अस्थाई संघर्ष विराम के बाद 'जग विक्रम' नामक भारतीय पेट्रोलियम गैस (LPG) के जहाज ने होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद यह पहला भारतीय एलपीजी जहाज है। खबरों के अनुसार, यह जहाज 15 अप्रैल तक भारत में पहुंचने की संभावना है। यह मध्यम आकार का गैस वाहक जहाज 26000 टन से अधिक वहन क्षमता रखता है और इसमें करीब 20000 टन एलपीजी होने का अनुमान है। होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करने वाला यह नौवां भारतीय जहाज है।

क्या आसिम मुनीर को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार? पाकिस्तान की 'शांतिदूत' भूमिका और भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती

क्या आसिम मुनीर को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार? पाकिस्तान की 'शांतिदूत' भूमिका और भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतीAsim Munir Nobel Peace Prize: क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश को दुनिया 'आतंकवाद का केंद्र' कहती थी, वह एक दिन अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मनों के बीच समझौता कराएगा? जी हां, इस्लामाबाद से आ रही खबरें कुछ ऐसी ही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ Field Marshal Asim Munir का नाम अब Nobel Peace Prize के लिए चर्चाओं में है।

और भी वीडियो देखें

नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी या निशांत, कौन बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री?

नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी या निशांत, कौन बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री?बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 1 अणे मार्ग स्थित सरकार बंगला खाली कर दिया है। इधर राज्य के अगले मुख्‍यमंत्री के रूप में सस्पेंस बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि राज्य की कमान कोई भाजपा नेता ही संभालेगा लेकिन कई जदयू नेता चाहते हैं कि नीतीश के बाद उनके बेटे निशांत ही राज्य के मुख्यमंत्री बने।

LIVE: अमेरिका ईरान वार्ता फेल, बंद रहेगा हार्मुज, पाकिस्तान ने की यह मांग

LIVE: अमेरिका ईरान वार्ता फेल, बंद रहेगा हार्मुज, पाकिस्तान ने की यह मांगLatest News Today Live Updates in Hindi : पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटों तक चली वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई। पाकिस्तान ने दोनों देशों से सीजफायर बढ़ाने की मांग की। ईरान ने साफ कर दिया कि हार्मुज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। पल पल की जानकारी...

ईरान और अमेरिका में क्यों फेल हुई शांति वार्ता, अमेरिका या ईरान कौन जिम्मेदार?

ईरान और अमेरिका में क्यों फेल हुई शांति वार्ता, अमेरिका या ईरान कौन जिम्मेदार?इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली वार्ता बेनतीजा रही। जेडी वेंस ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि ईरान ने अमेरिका पर बातचीत से पीछे हटने का आरोप लगाया। होर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध जैसे मुद्दे सबसे बड़ी बाधा बने। डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानों ने भी तनाव बढ़ाया।

CWC की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, सूख रहे हैं नदियां और तालाब, अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा

CWC की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, सूख रहे हैं नदियां और तालाब, अर्थव्यवस्था के लिए भी खतराCentral Water Commission Report 2026: भारतीय होने के नाते हम नदियों को अपनी मां मानते हैं। गंगा मां, यमुना मां, नर्मदा मां... लेकिन आज ये मांएं सूख रही हैं। नल से पानी नहीं आ रहा, खेत सूख रहे हैं और शहरों में पानी की किल्लत आम हो गई है। 9 अप्रैल 2026 को केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने जो साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की, उसे पढ़कर किसी की भी नींद उड़ सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप का दावा: ईरान की सेना तबाह, चीन को दी सख्त चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप का दावा: ईरान की सेना तबाह, चीन को दी सख्त चेतावनीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य सफलता पर जोर देते हुए दावा किया कि तेहरान की नौसेना, रडार और वायुसेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और उसके कई प्रमुख नेता मारे जा चुके हैं। उन्होंने चीन चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह ईरान को हथियारों की खेप भेजता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com