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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , रविवार, 12 अप्रैल 2026 (11:29 IST)

नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी या निशांत, कौन बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री?

nitish kumar
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 1 अणे मार्ग स्थित सरकार बंगला खाली कर दिया है। इधर राज्य के अगले मुख्‍यमंत्री के रूप में सस्पेंस बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि राज्य की कमान कोई भाजपा नेता ही संभालेगा लेकिन कई जदयू नेता चाहते हैं कि नीतीश के बाद उनके बेटे निशांत ही राज्य के मुख्यमंत्री बने।
 
JDU कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पटना में पोस्टर लगाए। पोस्टरों पर लिखा था, "बिहार का अगला मुख्यमंत्री..."
नीतीश कुमार जल्द ही मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश के केंद्र की राजनीति में जाने के बाद से ही जदयू कार्यकर्ता उन पर निशांत को मुख्‍यमंत्री बनाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि वे बिहार के उपमुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ ही एक और जदयू नेता को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा।
 
गौरतलब है कि 1 माह पहले ही निशांत की राजनीति में एंट्री हुई है। इसके बाद से ही वे पार्टी के क्रियाकलापों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान वे कई जदयू नेताओं से मिलकर आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 
 
फिलहाल मुख्‍यमंत्री पद की दौड़ में वरिष्‍ठ भाजपा नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। खुद नीतीश ने भी एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी की पीठ पर हाथ रख कर कहा था कि अब आगे यही लोग संभालेंगे। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की निष्ठा पर मुहर लगा दी है।
 
हालांकि भाजपा में भी सम्राट के साथ ही नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और रेणुदेवी समेत कई अन्य नाम ही सीएम पद की रेस में है। कहा जा रहा है कि भाजपा राज्य में भी किसी नए नाम का एलान कर सभी को चौंका सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta
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