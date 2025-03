भारत और न्यूजीलैंड ने महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर किए हस्ताक्षर, साझेदारी मजबूत करने का निर्णय

India and New Zealand agreement: भारत और न्यूजीलैंड (India and New Zealand) ने अपने रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष को उनके देश में कुछ गैरकानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने पर चिंता से अवगत कराया।

मोदी ने कहा कि हम दोनों आतंकवाद के खिलाफ एकमत हैं। चाहे वह 15 मार्च 2019 का क्राइस्टचर्च आतंकवादी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, किसी भी रूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। हम आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमने न्यूजीलैंड में कुछ गैरकानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंता साझा की।

उन्होंने कहा कि इससे आपसी व्यापार और निवेश की संभावना बढ़ेगी। डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिन्द-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास की नीति में विश्वास करते हैं।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने और मोदी ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण रणनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा की। लक्सन ने कहा कि मैंने समृद्ध हिन्द-प्रशांत में योगदान देने के लिए अपने-अपने हितों पर साझा चिंताओं को दूर करने की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई।(भाषा)(फोटो सौजन्य : ट्विटर)

