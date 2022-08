भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ आज, PM मोदी ने 'जय हिंद' कहकर देश को दी बधाई (Live)

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

- जैसे ही राष्‍ट्रीय ध्‍वज फहराया जाएगा, वैसे ही दो एम आई 17 वन वी हेलीकॉप्‍टर पुष्‍प वर्षा करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा।

- प्रधानमंत्री आज लाल किले की प्राचीर पर राष्‍ट्रीय ध्‍वज फहराएंगे। ध्‍वजारोहण के बाद तिरंगे को सलामी दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कहा जयहिन्द : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

देशवासियों को #स्वतंत्रतादिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!



Greetings on this very special Independence Day. Jai Hind! #Iday2022