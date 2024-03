हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य दिल्ली में खरगे से करेंगे बातचीत, बागियों से की मुलाकात

WhatsApp Introduces New Search by Date Feature for Messages : Whatsapp अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लेकर आता है। Whatsapp एक नया फीचर्स लेकर आया है, जो यूजर्स के लिए बड़ा मददगार होगा। इसकी सहायता से आप किसी भी पुराने मैसेज को तारीख के हिसाब से सर्च कर सकेंगे और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी।