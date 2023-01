How to avoid heart attack in winter: कश्मीर हार्ट अटैक से बढ़ीं मौतें, डॉक्टर ने बताए बचने के उपाय

जम्मू। कश्मीर में अचानक आए दिल के दौरे के मामलों ने पिछले 48 घंटों में एक दर्जन मामलों के सामने आने से लोगों को चिंतित कर दिया है। हालांकि, विशेषज्ञों ने कश्मीर में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए लोगों से अनिवार्य सावधानी बरतने का आह्वान किया है। डॉक्टरों ने कहा कि मौजूदा ठंड के तापमान में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रक्तचाप बढ़ जाता है क्योंकि अत्यधिक ठंड के दौरान रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. इरफान ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में कश्मीर में दिल के दौरे के मामलों में वृद्धि हुई है, लगभग 10-20 दिल के दौरे के मामले रोजाना अकेले एसएमएचएस अस्पताल में लाए जा रहे हैं। कैसे बचाएं खुद को : उन्होंने रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रण में रखने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर सहित एहतियाती उपायों का सुझाव दिया। डॉ इरफ़ान ने कहा कि इसके अलावा, लोगों को गतिहीन जीवन छोड़ना चाहिए, धूम्रपान छोड़ना चाहिए और दिल के दौरे के जोखिम से बचने के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। लोगों को अपने आप को गर्म रखना चाहिए, ठंड में टहलने के लिए बाहर जाने से बचना चाहिए। उन्हें खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए स्वस्थ आहार, मुख्य रूप से फल और सब्जियां खानी चाहिए। क्या हैं लक्षण : एक अन्य हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा कि दिल के दौरे के सामान्य लक्षणों में सीने में दर्द, जकड़न, ऐंठन/दर्द की परेशानी शामिल है जो कंधे, बांह, पीठ, गर्दन, जबड़े, दांत या कभी-कभी ऊपरी पेट तक फैल जाती है। उन्होंने कहा कि ठंडा पसीना, थकान, चिड़चिड़ापन, अपच, चक्कर आना या अचानक चक्कर आना, मतली और सांस की तकलीफ कुछ सामान्य लक्षण हैं।