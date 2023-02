HAL के एयरक्राफ्ट पर गदा लेकर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र, लिखा- स्टार्म इज कमिंग

बेंगलुरु। बेंगलुरु में चल रहे 14वें एयरो-इंडिया शो में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के ट्रेनर एयरक्रॉफ्ट (HLFT-42) सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एयरक्राफ्ट पर पवनपुत्र हनुमान का चित्र भी बना हुआ है।

एयरो-इंडिया शो में लगे इस विमान के मॉडल पर हाथ में गदा लेकर उड़ान भरते हनुमान जी का एक चित्र लगाया गया है और लिखा है 'स्टॉर्म इज कमिंग' यानि तूफान आ रहा है।

एचएएल का सुपरसोनिक ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट भारत का पहला सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसका डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। इस एयरक्राफ्ट के तैयार होने के बाद भारतीय फाइटर पायलट इसी पर फिफ्थ-जेनरेशन फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग लेंगे।





केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने भी ट्विटर पर एयरक्राफ्ट का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- स्टार्म इज कमिंग! जय बजरंग बली। एयरो इंडिया शो में HAL का HLFT-42

The storm is coming!



जय बजरंगबली



HAL’s HLFT-42 at #AeroIndia2023. pic.twitter.com/fNS9uVNGzU