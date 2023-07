Gyanvapi Masjid Hearing : ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर जारी रहेगी रोक, 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट

नई दिल्ली। sc allows sanjay kumar mishra to continue as ed director till september 15 : सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने के अनुरोध पर गुरुवार को केन्द्र सरकार को फटकार लगाई और सवाल किया कि निवर्तमान प्रमुख के अलावा क्या पूरा विभाग ‘अयोग्य लोगों से भरा पड़ा है।’