बड़ी खबर, गौतम गंभीर को ISIS ने दी जान से मारने की धमकी

नई‍ दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद को कुख्यात आतंकी संगठन ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने भाजपा सांसद की सुरक्षा सख्त कर दी है।

गंभीर ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें ‘ISIS कश्मीर’ से जान से मारने की धमकी मिली है।

डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि गंभीर ने पुलिस से संपर्क कर बताया कि नामक आतंकी संगठन से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। मामले में जांच चल रही है। गंभीर के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

BJP MP from East Delhi Constituency &former Cricketer has approached the Delhi Police, alleging he has received death threats from 'ISIS Kashmir'. The investigation is underway. Security has been beefed up outside Gambhir's residence: DCP central Shweta Chauhan