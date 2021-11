गौतम गंभीर को तीसरी बार मिली धमकी, मेल में दिल्ली पुलिस का जिक्र

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर को तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। इस मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है।

गौतम गंभीर को 'आईएसआईएस कश्मीर' से तीसरी बार धमकी भरा ई-मेल मिला है। मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी।

BJP MP has allegedly received a third threat e-mail from ' Kashmir', Delhi Police also mentioned in the mail: Delhi Police