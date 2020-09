फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ, पीएम मोदी ने मिलिंद सोमन से पूछी मां की उम्र

उन्होंने मिलिंद से सवाल किया कि इंटरनेट पर आपकी जो उम्र बताई जाती है, वही है या असल उम्र कुछ और है? इस अवसर पर पीएम ने मिलिंद सोमन की मां की तारीफ करते हुए कहा कि उनका फिटनेस वीडियो मिला था और उन्होंने इसे 5 बार देखा।

इस पर मिलिंद सोमन ने नरेंद्र मोदी से कहा कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है और आप 100-100 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? 2012 में दिल्ली से मुंबई दौड़ा था। मेरी मां 85 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है, मैं सोचता हूं कि उनकी उम्र तक पहुंचूंगा तो वैसा बनूंगा।

interacts with fitness influencers & enthusiasts in online Fit India Dialogue to celebrate 1st anniversary of Fit India Movement. Sports Minister Kiren Rijiju also participating.

Virat Kohli, Milind Soman, footballer Afshan Ashiq and others are interacting with the PM. pic.twitter.com/HXSRhp0bXK