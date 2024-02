दिल्ली के अलीपुर में कारखाने में लगी आग, 11 लोगों की मौत

Imran Khan sought help from America regarding election rigging : जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका से आग्रह किया कि देश में हुए आम चुनावों में हुई धांधली को लेकर उसे आवाज उठानी चाहिए। अगस्त, 2018 में प्रधानमंत्री बने खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से हटा दिया गया था। वर्तमान में वह कई मामलों में सजा का सामना करते हुए रावलपिंडी की जेल में बंद है।