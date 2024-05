जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में फिर मुठभेड़, एक आतंकी ढेर

Encounter again in Kulgam of Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को आतंकवादी और सुरक्षाबलों के बीच नए सिरे से हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। कुलगाम के रेडवाणी इलाके में मुठभेड़ के बाद घरों की तलाशी ली जा रही थी, तभी वहां छिपे एक आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसी इलाके में मंगलवार को 2 आतंकवादी मारे गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम के रेडवाणी इलाके में मुठभेड़ के बाद घरों की तलाशी ली जा रही थी, तभी वहां छिपे एक आतंकवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि आज एक आतंकवादी मारा गया है और उसकी पहचान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अंतिम सूचना मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के वांछित आतंकवादी बासित डार सहित 2 आतंकवादी मारे गए थे। (भाषा)

