Sanjay Singh news in hindi : आप नेता और राज्यसभा सांसद संजयसिंह के दिल्ली स्थि‍त घर पर बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पहुंची।

संजय सिंह के घर की तलाशी की जा रही है। यह पता नहीं चल सका है कि किस मामले में ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंची।

#WATCH | Visuals from outside AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh's residence



ED raids underway at the residence of AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh pic.twitter.com/k6FRDjY12S