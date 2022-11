मुंबई में गिराया जा रहा है 156 साल पुराना कर्नाक पुल, जानिए क्या है वजह?

रेल अधिकारियों के अनुसार, यह पुल 1866-67 में बनाया गया था और 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई की एक विशेषज्ञ टीम ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया था, लेकिन इस पर 2014 में ही भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी।

27 Hours Block - Dismantling

Special Traffic & Power Blocks from 23.00 hrs on 19.11.2022 to 02.00 hrs on 21.11.2022 on all lines between CSMT-MASJID Stations.



Trains Commencing Journey on 19 and 20.11.2022 that will SHORT ORIGINATE from DADAR.@RailMinIndia pic.twitter.com/LIKS8r3ube