Weather Update : दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार

Delhi in the grip of severe Heat : राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है और सोमवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से 6 डिग्री अधिक है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और रात में हल्की बारिश हो सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और रात में हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के कमश: 37 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

सोमवार को न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम के औसत तापमान से एक डिग्री ज्यादा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में रात आठ बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 233 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

Edited By : Chetan Gour (भाषा)