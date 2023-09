Congress CEC : कांग्रेस की सीईसी का पुनर्गठन, खरगे, सोनिया और राहुल समेत 16 नेताओं को मिली जगह

Delhi in the grip of severe Heat : राष्ट्रीय राजधानी एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है और सोमवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से 6 डिग्री अधिक है। आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और रात में हल्की बारिश हो सकती है।