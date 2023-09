उदयनिधि का सिर कलम करने पर 10 करोड़, अयोध्या में पुतला भी फूंका

Harish Salve got married for third time: भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और मशहूर वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) ने 68 वर्ष की उम्र में लंदन में त्रिना (Trina) नाम की महिला से तीसरा विवाह किया है। उन्होंने 2020 में कैरोलिन ब्रॉसार्ड से शादी की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मीनाक्षी है।