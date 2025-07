Delhi airport बना दुनिया का सबसे 9वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, अटलांटा हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर

Delhi airport becomes the 9th busiest airport in the world: दिल्ली हवाई अड्डा (Delhi airport ) वर्ष 2024 में 7.7 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने के साथ दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा (9th busiest airport) रहा। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। 'एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल' (ACI) की दुनिया के 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा हवाई अड्डा 10,80,67,766 यात्रियों की आवाजाही के साथ शीर्ष पर रहा।

ये हवाई अड्डे रहे दूसरे और 3रे स्थान पर : इसके बाद दुबई हवाई अड्डा (9,23,31,506 यात्री) दूसरे स्थान पर और अमेरिका का डलास/फोर्ट वर्थ हवाई अड्डा (8,78,17,864 यात्री) 3रे स्थान पर हैं। मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक 2024 में वैश्विक यात्री यातायात 9.4 अरब यात्रियों की आवाजाही के साथ एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा 2023 से 8.4 प्रतिशत और महामारी-पूर्व (2019) के स्तर से 2.7 प्रतिशत अधिक है।

1.54 अरब यात्रियों की आवाजाही रही : सूची में शामिल शीर्ष 20 हवाई अड्डों पर पिछले साल हवाई यात्रा करने वाले कुल 1.54 अरब यात्रियों की आवाजाही रही, जो वैश्विक यातायात का 16 प्रतिशत है। पिछले साल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 7.78 करोड़ यात्रियों को संभाला जिससे इसकी रैंकिंग सुधरकर 9वें स्थान पर आ गई जबकि 2023 में यह 10वें स्थान पर था।

यह आंकड़ा विमान में सवार और विमान से उतरने वाले कुल यात्रियों की संख्या पर आधारित है जबकि ठहराव स्थल के तौर पर ट्रांजिट यात्रियों की गिनती एक बार की गई है। एसीआई ने कहा कि इस सूची में अमेरिका के सर्वाधिक 6 हवाई अड्डे शामिल हैं। सूची के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में जापान का हानेडा (4थे), लंदन का हीथ्रो (5वें), अमेरिका का डेनवर (6ठे), तुर्किए का इस्तांबुल (7वें), अमेरिका का शिकॉगो (8वें) और चीन का शंघाई (10वें) भी शामिल है। एसीआई 170 देशों में कुल 2,181 हवाई अड्डों का संचालन करने वाले 830 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।(भाषा)

