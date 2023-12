पूर्व पाक स्पिनर दानिश कनेरिया ने ट्वीट कर कसा तंज, पनौती कौन?

Slogans raised in Lok Sabha in support of Narendra Modi: मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत से उत्साहित पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री के सदन में आने के बाद भाजपा के सदस्य और सरकार के कुछ मंत्री अपने स्थान पर खड़े हो गए और 'बार-बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार' तथा 'एक गारंटी, मोदी की गारंटी' जैसे नारे लगाने लगे।