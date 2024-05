आज बंगाल से टकराएगा Cyclone Remal , कोलकाता एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद

Lieutenant Governor gave instructions for investigation regarding the hospital accident : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बच्चों के एक अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इस हादसे में 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई।