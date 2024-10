live : तट से टकराया चक्रवात दाना, ओडिशा और बंगाल में भारी बारिश, भद्रक में तबाही

cyclone dana live updates : चक्रवाती तूफान दाना के तटीय क्षेत्र से टकराने की प्रक्रिया जारी है। ओडिशा और बंगाल में तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई है। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण धामरा, भद्रक में तबाही देखने को मिली। पल पल की जानकारी।

THE SEVERE CYCLONIC STORM “DANA” (PRONOUNCED AS DANA) MOVED NORTH-NORTHWESTWARDS WITH A SPEED OF 10 KMPH AND LAY CENTRED AT 0530 HRS IST OF TODAY, THE 25TH OCTOBER, OVER NORTH COASTAL ODISHA NEAR LATITUDE 21.00° N AND LONGITUDE 86.85°E, ABOUT 20 KM NORTH-NORTHWEST OF DHAMARA AND… pic.twitter.com/9kXpXmTxUz