Cyclone Biporjoy : साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा है तो क्या करें

Cyclone Biporjoy : पश्चिम रेलवे ने चक्रवात ‘बिपारजॉय’ के आज शाम गुजरात तट से टकरा सकता है। तूफान से राज्य में तबाही की आशंका है। सरकार तूफान से निपटने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रही है। करीब 75,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा है तो क्या करें।

मंत्री ने कहा कि सेटिंग में बदलाव कर उस टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है जिसकी सेवाएं चालू है। हालांकि उन्होंने स्पष्‍ट कहा कि यह सुविधा केवल 17 जून की रात 11.59 बजे तक ही इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर कहा कि बिपरजॉय चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लोग ध्यान दें!

Attention Biparjoy Cyclone affected areas!



In case your subscribed Telecom services are down, you can now utilize any Telecom operator's network. Simply go to Settings > SIM card > Mobile networks > choose the network manually, till 17.06.23, 11:59 PM.#CycloneBiparjoyUpdate