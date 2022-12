कांग्रेस की गृहमंत्री को चिट्ठी, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की सुरक्षा में चूक

नई दिल्ली। पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 24 दिसंबर को दिल्ली में समाप्त हुआ। यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी को उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद से शुरू होगा। इस बीच कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की सुरक्षा में चूक को लेकर गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी है। पार्टी ने राहुल गांधी और अन्य भारत जोड़ो यात्रियों की सुरक्षा चाक-चौबंद करने की अपील की।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आप राहुल गांधी को आसानी से पहचान सकते हैं। उनको पहचानना आसान है, क्योंकि अकेले वे ही हैं जो बिना जैकेट के हैं। उन्होंने कहा कि अब हम पंजाब और कश्मीर जा रहे हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं।

खेड़ा ने कहा कि आज एक पत्र वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को लिखा है। इसमें दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया है। यहां पुलिस ने कोई सुरक्षा घेरा नहीं बनाया। दूसरा उदाहरण वो है, जिसमें खुफिया एजेंसी के लोग कंटेनर में घुस गए।

writes to Union Home Minister and requests him "to take immediate steps to ensure the safety and security of Rahul Gandhi and of all the Bharat Yatris and leaders joining Bharat Jodo Yatra" pic.twitter.com/tCsbyh9D6J