भगवान राम के चित्र वाली प्लेट में बिरयानी परोसने की शिकायत, दुकानदार हिरासत में केवल 4 पर ही भगवान राम का चित्र था

Biryani in a plate with the picture of Lord Ram : दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इस शिकायत के बाद एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया कि उसने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार इस्तेमाल होने वाली (disposable) ऐसी प्लेटों में बिरयानी बेची थी जिन पर कथित तौर पर भगवान राम (Lord Ram) की तस्वीर थी।





केवल 4 पर ही भगवान राम का चित्र था : नई दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि दुकानदार ने एक कारखाने से 1,000 प्लेटें खरीदी थीं और उनमें से केवल 4 पर ही भगवान राम का चित्र था। अधिकारी ने कहा कि उसने हमें बताया कि उसे प्लेटों पर भगवान राम के चित्र की जानकारी नहीं थी और कारखाना मालिक ने भी इस बात की पुष्टि की है।





कारखाने के मालिक और आपूर्तिकर्ता से पूछताछ : उन्होंने कहा कि बाहरी उत्तर दिल्ली में रहने वाले कारखाने के मालिक और आपूर्तिकर्ता से पूछताछ की गई है। उन्होंने कहा कि प्रथमदृष्टया संदेह है कि निर्माताओं ने प्लेटों पर पत्रिकाओं के चमकदार पन्ने चिपका दिए थे। यह अनजाने में हुआ हो सकता है।

दिल्ली पुलिस को शनिवार शाम को जहांगीरपुरी इलाके से किसी का फोन आया था कि एक व्यक्ति भगवान राम के चित्र वाली प्लेटों में बिरयानी बेच रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप भी सामने आई जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को दुकानदार से तथा दुकान के बाहर कुछ लोगों से बात करते हुए देखा जा सकता है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब टीम मौके पर पहुंची तो कुछ लोग दुकान के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उन्हें मामले में उचित जांच का आश्वासन देकर शांत किया गया। उन्होंने कहा कि दुकानदार को पहले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धाराओं 107/151 के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। अधिकारी ने बताया कि प्लेट भी जब्त कर ली गईं। अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta