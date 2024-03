अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, ED समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

Arvind Kejriwal news in hindi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज जांच एजेंसी के 2 मामलों के संबंध में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश हुए। अदालत ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी।

अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी।





अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत कक्ष से जाने की अनुमति दी, ईडी द्वारा दर्ज दो मुकदमों में सुनवाई जारी रहेगी।

#WATCH | On CM Arvind Kejriwal granted bail in ED summons case, AAP leader Reena Gupta says, "We have been saying from the start that this is a political vendetta & is a baseless case. No evidence has been found..." pic.twitter.com/BtOsvikZft