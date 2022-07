हिमाचल के कुल्लू में बादल फटे, भारी बारिश से हाहाकार, 6 लोग लापता

उन्होंने कुल्लू जिला आपात अभियान केंद्र से मिली सूचना के हवाले से बताया कि चल्लाल पंचायत के छोझ गांव में सुबह करीब 6 बजे बादल फटने के बाद से 4 से छह लोग लापता हैं। अचानक आई बाढ़ में कम से कम 5 मवेशी बह गए।

बादल फटने के चलते कुछ घर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। गांव की ओर जाने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बचाव दलों को घटनास्थल पर भेजा गया है लेकिन वे भूस्खलन के कारण बीच रास्ते में फंस गए हैं।

#WATCH | Himachal Pradesh: Flash flood hits Manikaran valley of district due to heavy rainfall, dozens of houses and camping sites damaged in Choj village: SP Kullu Gurdev Sharma pic.twitter.com/NQhq8o8JXC