CJP का आंदोलन खत्म, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोचों का ऐलान, सभी प्रदर्शनकारी घर जाएं

CJP protest ended: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्‍डा और केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी (CJP) ने शनिवार को प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली हैं।

नड्‍डा का आश्वासन : केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्‍डा ने भी इस दौरान कहा कि सीजेपी की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार ने केस रद्द करने की मांग मान ली है साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की बात भी सरकार ने मांग ली है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी।

धरना स्थल पर जश्न का माहौल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर महीने भर से ज्यादा चले इस आंदोलन में CJP और छात्र संगठनों की तीन प्रमुख मांगें थीं-

केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा : NEET-UG और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में बार-बार हुई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

NEET-UG और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में बार-बार हुई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग मुआवजा : पेपर लीक के तनाव से जान गंवाने वाले छात्रों (सुसाइड के मामलों) के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि।

पेपर लीक के तनाव से जान गंवाने वाले छात्रों (सुसाइड के मामलों) के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुकदमों की वापसी : आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) रद्द की जाएं और कोई दंडात्मक कानूनी कार्रवाई न की जाए। आंदोलन का घटनाक्रम 6 जून 2026 से शुरू हुए इस आंदोलन को तब और गति मिली जब जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (अनशन) पर बैठ गए। 20 जुलाई को छात्रों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें और लाठीचार्ज देखने को मिला। सरकार ने स्थिति को संभालते हुए 'एंटी-पेपर लीक कानून' (10 साल जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने के कड़े प्रावधान) लागू किया और NTA व शिक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों पर कार्रवाई की।