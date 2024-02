सत्यपाल मलिक की हवेली पर CBI का छापा, 3 घंटे तक की जांच

CBI raids the mansion of former Governor Satyapal Malik : जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बागपत जनपद स्थित पैतृक गांव हिसावदा में गुरुवार को गाजियाबाद से सीबीआई की एक टीम पहुंची। यहां 3 घंटे की जांच-पड़ताल करने और मकान की वीडियोग्राफी के बाद यह टीम वापस लौट गई।

पुलिस क्षेत्राधिकारी हरीश सिंह भदौरिया ने बताया कि सीबीआई की टीम की ओर से बागपत पुलिस को पहले कोई सूचना नहीं मिली थी। उन्होंने छापेमारी से संबंधित शेष जानकारी देने से इनकार किया। उधर, गांव में रहने वाले अनु मलिक ने बताया कि सत्यपाल मलिक के परिजन गांव से बाहर रहते हैं। सीबीआई ने उनके कमरों को खुलवाकर गहन जांच की है।

पुश्तैनी हवेली में सत्यपाल मलिक के हिस्से के कमरे खुलवाकर देखे गए : उन्होंने बताया कि इस दौरान टीम तीन घंटे तक रही और पुश्तैनी हवेली में सत्यपाल मलिक के हिस्से के कमरे खुलवाकर देखे गए। इसके अलावा परिवार के कई लोगों से पूछताछ की गई।

ग्रामीणों के अनुसार, सीबीआई टीम सुबह करीब सवा नौ बजे सबसे पहले पुश्तैनी हवेली में पहुंची। वहां पूर्व राज्यपाल के परिवार में चाचा लगने वाले सेवानिवृत्त बीडीओ बिजेंद्र मलिक और परिवार में भतीजे लगने वाले अवध मलिक एवं स्वेत मलिक के परिवार रहते हैं।

सत्यपाल मलिक की संपत्ति के बारे में पूछताछ की : इस दौरान सीबीआई की टीम ने सभी से सत्यपाल मलिक की संपत्ति के बारे में पूछताछ की। उन लोगों ने बताया कि वहां सत्यपाल मलिक की कोई संपत्ति नहीं है। उनके पुश्तैनी हवेली में केवल चार कमरे हैं जो जर्जर हो चुके हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम ने उनके हिस्से के चारों कमरों को खुलवाकर छानबीन की।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के हिसावदा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से वे परिवार के साथ दिल्ली के आरके पुरम में रहते हैं। (भाषा)

