2030 Commonwealth Games को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टूर्नामेंट के लिए मिली बड़ी मंजूरी

राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने बुधवार को भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को मंजूरी दे दी और ‘विश्व स्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाओं और खेल संस्कृति’ के कारण अहमदाबाद को आदर्श मेजबान बताया।

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला आया। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी की इच्छा जताने वाला आशय पत्र जमा कर दिया है। पीआईबी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी के युवा कार्य और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसमें कहा गया कि कैबिनेट ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते (एचसीए) पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता की मंजूरी देने को भी मंजूरी दे दी।

वर्ल्ड कप की कर चुका है मेजबानी

दावेदारी के लिये बोली जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। आईओए अगले 48 घंटे में प्रक्रिया पूरी कर सकता है। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। अहमदबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है पहले भी 2023 के ICC क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की सफल मेजबानी कर चुका है। अगर भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होता है तो इससे भारत में टूरिज्म बढ़ेगा। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma