दर्दनाक हादसा : मुंबई में भारी बारिश के कारण इमारत ढही, 11 की मौत

बीएमसी के अनुसार, मलाड वेस्ट में एक चार मंजिला इमारत के गिरने के कारण यह हादसा हुआ। इमारत काफी जर्जर हालत में थी और भारी बारिश होने के कारण वह हादसे का शिकार हो गई।

फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।





#UPDATE | The search and rescue operation by the fire brigade is still going on. As per updates, 11 people have been reported dead so far: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)



Residential structures collapsed in New Collector compound, Malad West of last night.