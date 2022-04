बोरिस जॉनसन का बुलडोजर प्रेम, जब JCB पर चढ़ गए ब्रिटिश पीएम

2 दिवसीय दौरे के पहले दिन जॉनसन ने वडोदरा के पास हलोल में एक जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान नई JCB फैक्‍टरी में जॉनसन ने खुद भी JCB की सवारी की। जॉनसन ने फैक्‍टरी में काम करने वाले वर्कर्स से बात की।

जेसीबी को देखते ही जॉनसन खुश हो गए और तुरंत उस पर सवार हो गए। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं।

