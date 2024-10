हरियाणा में भाजपा सरकार के गठन पर दिल्ली में मंथन, पीएम मोदी से मिले नायब सिंह सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई है। हरियाणा में हमारी जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया है। मैंने प्रधानमंत्री को कहा है कि उन्हें हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं जिसका परिणाम है कि तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बन रही है।

उन्होंने कहा कि मेरी जो ड्यूटी थी वो मैने पूरी की है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसे चुनेगा या किसे नहीं चुनेगा ये उस पर है। हमारे यहां किंतु-परंतु नहीं है। संसदीय बोर्ड का आदेश सर्वमान्य होगा।

#WATCH | Delhi | Haryana CM Nayab Singh Saini says, "The credit to this huge victory goes to PM Modi who has made such policies and schemes in the last 10 years which have benefitted poor, farmer, youth, women. His schemes are for every section of the society. This victory is the… pic.twitter.com/v04ouyRg6U