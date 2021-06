भाजपा नेता अमित मालवीय का नुसरत जहां से सवाल, तब शादी की बात झूठ थी क्या...

मालवीय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है इसमें नुसरत मेहंदी लगे हाथ, मांग में सिंदूर लगाए नजर आ रही हैं। वीडियो के साथ ही उन्होंने लिखा, 'किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ रहना है, यह टीएमसी सांसद नुसरत जहां का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन वह जनता द्वारा चुनी गई हैं, उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी की बात मानी थी और यह ऑन-रिकॉर्ड है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय उन्होंने सदन में झूठ बोला था?'

TMC MP Ruhi Jain’s personal life, who she is married to or who she is living in with, should not be anyone’s concern. But she is an elected representative and is on record in the Parliament that she is married to Nikhil Jain. Did she lie on the floor of the House? pic.twitter.com/RtJc6250rp