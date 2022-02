#AgarBJPNaHoti to Desh me Corona ka kaher itna na hota.



50 Lakhs lives would have been saved



Economy would Flourish



Would have better Health Index pic.twitter.com/8LhtTcAzsw — INC Warrior

(@trader_indian) February 10, 2022









This is what Modi and has done to India.



BJP Divides India by spreading hatred in young minds.



Divide and rule is their only agenda.#AgarBJPNaHoti pic.twitter.com/WD0AMqfX2i — Madhu (@Vignesh_TMV) February 10, 2022









Rahul Gandhi is the only solution for all problems. #AgarBJPNaHoti pic.twitter.com/ykOJGR59F6 — Coimbatore Sevadal (@SevadalCMB) February 11, 2022









No education

No jobs

Let Indian youth fight for Hijab#AgarBJPNaHoti pic.twitter.com/7mdojk9iUR — రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గం (@RjnrCongress) February 10, 2022









RSS-BJP ideology is destroying the ‘Idea of India’ and damaging its social fabric with bigotry and politics of hate.#AgarBJPNaHoti pic.twitter.com/QRO1TBD5Ug — Tamil Nadu Pradesh Congress Sevadal (@SevadalTN) February 10, 2022

RSS devides people on the name of Religion, by spreading Hate, labeling people as Terrorist, Khalistani, Anti-National and Naxals.



People should understand this instead of following Modi/RSS blindly.#AgarBJPNaHoti pic.twitter.com/2z64twLCMR — Gujarat Pradesh Congress Sevadal (@SevadalGJ) February 10, 2022

हाल ही में राज्‍य सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी नहीं होती, अगर कांग्रेस नहीं होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता, अगर कांग्रेस नहीं होती तो कश्‍मीर सें कश्‍मीरी पंडि‍तों को भागना नहीं पड़ता।पीएम मोदी ने ये सारी बातें राष्‍ट्रपति के अभि‍भाषण के जवाब में कही थीं। अब उसका रिएक्‍शन ट्विटर पर देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा है ‘अगर बीजेपी नहीं होती तो’।इस हैशटैग में भाजपा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कई ट्वीट्स और मीम्‍स शेयर किए जा रहे हैं।इस ट्रेंड के जरिए कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी नहीं होती तो देश में हिंदू और मुस्‍लिम मिलकर रहते।एक फोटो शेयर किया जा रहा है जिसमें हिंदू और मुस्‍लिम युवतियां साथ में बैठी हैं, जबकि दूसरी फोटो में अलग अलग हैं।एक ट्वीट में कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी नहीं होती तो देश में बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं होती, कोरोना में लोग लाखों की संख्‍या में मरते नहीं।लोगों को ऑक्‍सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ता। मजदूरों को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य तक पलायन नहीं करना पड़ता।लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन अगर बीजेपी नहीं होती तो देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते।कुल मिलाकर ट्विटर पर जमकर भाजपा सरकार के खि‍लाफ ट्रेंड चल रहा है। इसमें कई मजेदार मीम्‍स शेयर किए जा रहे हैं। कुछ वीडि‍यो और कार्टून के जरिए लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं।आइए जानते हैं कुछ मजेदार मीम्‍स और ट्वीट्स के बारे में।