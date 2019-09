BJP ने 13 राज्यों की 32 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान

इन राज्यों के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के साथ ही 21 अक्टूबर को होंगे। इनके नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। भाजपा कार्यालय के बयान के अनुसार भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को अंतिम रूप दिया।

इन 32 सीटों में से 10 सीट उत्तरप्रदेश, 5 सीट केरल, 4 सीट असम, 2-2 सीट हिमाचल प्रदेश, पंजाब और सिक्किम तथा 1-1 सीट बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना से है। देश के विभिन्न राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इसी दिन हरियाणा और महाराष्ट्र में भी राज्य होने हैं। इसमें कहा गया है कि भाजपा शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द करेगी ।

The Central Election Committee has decided the following names for the ensuing Bye-Elections to the Legislative Assembly Constituency of different States. pic.twitter.com/f4VCsqBIxm