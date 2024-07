मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सामने आई हत्या की वजह

One Nation One Rate : देश के अलग-अलग शहरों में सोने के भाव अलग-अलग रहते हैं। राज्यों में कई तरह के टैक्स के अतिरिक्त चीजें इसमें जोड़ी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देशभर में अब देश में लागू होगी 'वन नेशन वन रेट' पॉलिसी (One Nation One Rate) पॉलिसी लागू होने वाली है।