बाढ़ से बिहार बेहाल, नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

amethi murder teacher his wife and two kids shot dead in amethi : जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे के निकट गुरुवार को एक सरकारी स्कूल के शिक्षक, उनकी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।