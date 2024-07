USA से अपने 35 साल के प्रेमी से शादी करने राजस्थान पहुंची 78 साल की प्रेमिका, मिली दर्दनाक मौत

Murder of two and a half year old innocent in Meerut: गाजियाबाद से मेरठ मामा की शादी में शामिल होने ढाई साल की मासूम भाविका की बेहरमी से हत्या कर दी गई है। सोमवार को मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव दतावली में चमन की बारात आई हुई थी। बाराती नाचने-गाने और रस्मों में व्यस्त थे, तभी मासूम गायब हो गई। घराती और बाराती भाविका को ढूंढने लगे।