Gandhi Sagar Sanctuary will be new home for cheetahs: मंदसौर की जिलाधिकारी अदिति गर्ग ने कहा कि कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत जल्द ही गांधीसागर अभयारण्य में चीतों को लाया जाएगा। ‘गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट 3.0’ कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद गर्ग ने कहा कि कूनो के बाद भारत में यह दूसरा स्थल होगा, जहां चीते देखने को मिलेंगे।