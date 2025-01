Latest News Today Live Updates in Hindi: देश में HMPV संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। UP में 60 साल की महिला पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। इससे पहले गुजरात, बंगाल समेत 4 राज्यों में HMPV संक्रमित मिले हैं। पल पल की जानकारी।

दिल्ली-एनसीआर में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में दृश्यता शून्य तक पहुंची। सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। प्रयागराज के संगम घाट पर बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।

#WATCH | Visibility reduced to zero as a blanket of dense fog witnessed in parts of Delhi-NCR



(Visuals from Subroto Park) pic.twitter.com/0x54HScGBI