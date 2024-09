अब पंजाब के बठिंडा में रेल की पटरियों पर लोहे की 9 छड़ें मिलीं, आरपीएफ और जीआरपी जुटी जांच में

India to get first national security semiconductor manufacturing plant : अमेरिका के साथ परिवर्तनकारी सहयोग के तहत, भारत को पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र मिलेगा, जो दोनों देशों में सैन्य हार्डवेयर के साथ-साथ महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए चिप का उत्पादन करेगा।