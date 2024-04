बालकनी से गिरी 8 महीने की बच्ची, लोगों ने ऐसे बचाया, वीडियो वायरल

8 month old girl fell from the balcony : रविवार को चेन्नई के अवाडी में एक अपार्टमेंट में दिल दहला देने वाला हादसा होते होते रह गया। हालांकि जिसने भी यह दृश्य देखा सहम गया। अवाडी के इस अपार्टमेंट में एक 8 महीने की बच्ची चौथी मंजिल से गिरकर दूसरी मंजिल की छत पर लटक गई। हालांकि, स्थानीय निवासियों की तत्परता से बच्ची को बचा लिया गया।