तेलंगाना में पुलिस से मुठभेड़, 6 माओवादी ढेर, 2 कमांडो घायल

तेलंगाना में पुलिस से मुठभेड़, 6 माओवादी ढेर, 2 कमांडो घायल

6 Maoists killed in encounter with police in Telangana : भद्राद्री कोठागुडेम जिले में बृहस्पतिवार को पुलिस और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्यों के बीच गोलीबारी में माओवादी संगठन की 2 महिला कैडर समेत 6 माओवादियों को मार गिराया गया। इस दौरान दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में तेलंगाना पुलिस की नक्सल रोधी शाखा ‘ग्रेहाउंड्स’ के 2 कमांडो भी घायल हो गए।

पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में तेलंगाना पुलिस की नक्सल रोधी शाखा ‘ग्रेहाउंड्स’ के दो कमांडो भी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि घायल सुरक्षाकर्मियों की हालत खतरे से बाहर है।

पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ सुबह करीब पौने सात बजे करकागुडेम पुलिस थाने के अंतर्गत मोठे गांव के वन क्षेत्र में हुई, जब सशस्त्र भाकपा (माओवादी) कार्यकर्ताओं ने गश्त पर निकले पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

माओवादी कार्यकर्ताओं को गोलीबारी बंद करने की चेतावनी देने के बाद भी जब माओवादियों की ओर से गोलीबारी बंद नहीं हुई तो आत्मरक्षा में पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की। भाकपा (माओवादी) सशस्त्र कार्यकर्ताओं की गोलीबारी बंद होने के बाद पुलिस दल ने इलाके की तलाशी ली और छह शव बरामद किए। मृतकों ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे।

मारे गए छह लोग भद्राद्री कोठागुडेम-अल्लूरी सीतामराजू डिविजनल कमेटी के भाकपा (माओवादी) कैडर के थे। इसमें बताया गया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि माओवादियों की टीम पड़ोसी छत्तीसगढ़ से तेलंगाना आ रही है जिसके बाद विशेष पुलिस दस्ते ने इलाके में छानबीन शुरू की, तभी यह घटना हुई।

उन्होंने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि मृतकों में माओवादियों का एक वरिष्ठ कैडर भी शामिल है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से दो एके47 राइफल, एक एसएलआर, एक प्वाइंट 303 राइफल, एक पिस्टल और मैगजीन तथा कारतूस के अलावा किटबैग और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour